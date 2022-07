Grafrath: Unbekannte werfen Verkehrsschild gegen fahrende S-Bahn

Bei Grafrath werfen Unbekannte ein Verkehrsschild auf eine fahrende S-Bahn. Auch ein Regionalexpress wird dadurch beschädigt. Die Polizei sucht mit einem Helikopter nach den Unbekannten.

Unbekannte haben Am späten Sonntagabend (17. Juli) im Landkreis Fürstenfeldbruck ein Verkehrsschild gegen eine fahrende S-Bahn bei Grafrath geworfen. Dabei kam es zu Beschädigungen an einer S-Bahnscheibe, an der Sandstreueinrichtung sowie an den Rädern eines Regionalexpress, der das Verkehrsschild im Anschluss überfuhr. Das teilte die Bundespolizei nun mit.

Gegen 22.15 Uhr informierte die Notfallleitstelle der DB AG die Bundespolizeiinspektion München darüber, dass in Grafrath ein Gegenstand gegen eine Scheibe der S4, Fahrtrichtung Geltendorf, geworfen worden war. Der Triebfahrzeugführer leitete daraufhin eine Schnellbremsung ein. Der Triebfahrzeugführer eines entgegenkommenden Regionalexpress verspürte ebenfalls einen Schlag und hielt den Zug am Haltepunkt in Grafrath an. Die Absuche des Gleisbereichs mit Unterstützung eines Hubschraubers der Bundespolizeifliegerstaffel Oberschleißheim führte zum Auffinden eines Verkehrsschilds und einer Holzlatte im Gleisbereich. Tatverdächtige konnten nicht angetroffen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten Unbekannte das Schild gegen die Scheibe einer S-Bahn geworden und beschädigten diese. Anschließend überrollte die S-Bahn das Schild und schleuderte die Bruchstücke auf das angrenzende Gleis, wo sie vom Regionalexpress überfahren wurden. Dabei kam es zur Beschädigung der Sandstreueinrichtung der S-Bahn. Die Räder des Regionalexpress wurden durch Metallsplitter beschädigt. Es kam zu Beeinträchtigungen im Regional- und S-Bahnverkehr.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (AZ)

