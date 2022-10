Inning: Hubschrauber fliegt Motorradfahrer nach Unfall in Klinik

Mit dem Rettungshubschrauber muss ein Motorradfahrer nach einem Unfall bei Inning am Ammersee in die Klinik geflogen werden. Die Staatsstraße ist lange gesperrt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmittag, 16. Oktober, auf der Staatsstraße 2070 bei Inning am Ammersee ereignet. Ein Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in einer Klinik geflogen werden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 30-jährige Motorradfahrer aus München auf ein vor ihm stehendes Auto auf, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Herrsching. Das Fahrzeug hatte verkehrsbedingt angehalten. Durch das Auffahren kam der Motorradfahrer zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Der Grund des Auffahrens ist zum jetzigen Stand der polizeilichen Ermittlungen nicht bekannt. Der Sachschaden wird seitens der Polizei auf einen Betrag in Höhe von etwa 17.000 Euro geschätzt.

Staatsstaße bei Inning zwei Stunden gesperrt

Aufgrund der über circa zwei Stunden dauernden Unfallaufnahme kam es zu einer Komplettsperrung der Staatsstraße durch die Freiwillige Feuerwehr Inning am Ammersee, die mit 18 Einsatzkräften vor Ort war. (AZ)

