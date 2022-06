Tödlicher Badeunfall am Starnberger See

Bei einem Badeunfall bei Feldafing starb eine 90-jährige Schwimmerin. Die Seniorin war leblos im Wasser gefunden worden.

Am Freitagnachmittag ereignete sich bei Feldafing ein Badeunfall, bei dem eine 90-jährige Schwimmerin starb. Gegen 13 Uhr war die Seniorin in den See gegangen, um dort zu schwimmen. Kurze Zeit später wurde die Dame durch Zeugen leblos auf dem Wasser treibend entdeckt. Die unmittelbar alarmierten Rettungskräfte konnten das Opfer bergen, jedoch waren laut Polizeibericht die Reanimationsmaßnahmen erfolglos. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise auf ein etwaiges Verschulden Dritter liegen nicht vor.