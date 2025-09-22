Papa statt Rathaus: Reichlings Bürgermeister geht in Elternzeit

Reichlings Bürgermeister Johannes Hintersberger hat angekündigt, dass er nach der Geburt seines Kindes in Elternzeit gehen wird. Zweiter Bürgermeister Bernhard Pössinger soll dann vorübergehend den Chefsessel im Rathaus einnehmen.

Voraussichtlich wird es Ende Januar nächsten Jahres so weit sein: Dann erwarten Hintersberger und seine Ehefrau Mirjam Nachwuchs, einen Buben. „Ich möchte die ersten vier Wochen für meinen Sohn da sein und meine Frau unterstützen“, erklärt Hintersberger gegenüber unserer Redaktion. Es gehe vor allem darum, dass er in dieser Zeit keine Außentermine als Bürgermeister annehmen werde, erläutert er. Im Allgemeinen sei er aber auch in seiner Elternzeit für gemeindliche Angelegenheiten erreichbar. Der Reichlinger Gemeindechef sagt, dass er mit seinem Stellvertreter Pössinger bereits alles abgesprochen habe.

Johannes Hintersberger wird zum ersten Mal leiblicher Vater. Seine Ehefrau hat bereits zwei Söhne im Alter von 20 und 21 Jahren, die in Augsburg studieren. Die beiden würden sich schon sehr auf ihren kleinen Bruder freuen, erzählt Mirjam Hintersberger.

Elternzeit in der Endphase des Kommunalwahlkampfs in Reichling

Die Elternzeit des Reichlinger Bürgermeisters wird zugleich in die Endphase des Kommunalwahlkampfs fallen: Am 8. März werden bekanntlich auch die Rathauschefs neu gewählt. Hintersberger tritt wieder an, mit Gemeinderat Benjamin Graf hat er bisher einen Herausforderer.