Reichling

vor 17 Min.

Dorfkern in Gefahr? Reichling plant neues Wohnprojekt

Das Bauernhaus in der Keltenstraße in Reichling soll einem Mehrfamilienhaus weichen.

Plus Ein neues Mehrfamilienhaus in Reichling stößt auf gemischte Reaktionen. Sorgen um den Erhalt des dörflichen Charakters werden laut.

Von Manuela Schmid

Ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen soll in der Ortsmitte von Reichling entstehen. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben zu – doch es gab auch Vorbehalte. Einige Räte sorgten sich um die zukünftige Entwicklung des Ortes.

Ein Mehrparteienhaus mit sechs Wohnungen soll in Reichling entstehen

In der Keltenstraße 6, in zentraler Dorflage gegenüber dem Gasthaus Mitschke, soll das Gebäude mit sechs kleinen Wohnungen entstehen. Das ältere Bestandsgebäude, ein ehemaliges Bauernhaus, soll dazu abgerissen werden. Bürgermeister Johannes Hintersberger wies darauf hin, dass es in der Gemeinde durchaus einen Bedarf an kleineren Wohnungen gebe – etwa für junge Leute, die von zu Hause ausziehen, aber nicht aus Reichling wegziehen wollten. Ein Mehrfamilienhaus mit solch kleinen Wohnungen sei in der Gemeinde bisher nicht gebaut worden – bei den anderen Mehrfamilienhäusern handele es sich um Gebäude mit größeren Wohneinheiten mit mindestens 70 Quadratmetern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen