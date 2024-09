Eine Issingerin führt durch die Welt der tibetischen Bewegungslehre

Jede Woche beginnen Melanie John und ihre Teilnehmenden mit denselben fünf Übungen in der Gärtnerei Löwenzahn am Ortsrand von Reichling, um die fünf Elemente Raum, Erde, Wind, Feuer und Wasser in Balance zu bringen. Was sich im ersten Moment etwas befremdlich anhört, soll sich positiv auf die Emotionen auswirken, die Wirbelsäule und Gelenke beweglich halten und die Organe und Selbstheilungskräfte unterstützen.

