Reichling: Glaube unter freiem Himmel

Reichling

Glaube unter freiem Himmel

Bergmesse auf dem Wurzberg.
Von Brigitte Heilrath für Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil
    • |
    • |
    • |
    Bergmesse der Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil auf dem Wurzberg in Reichling.
    Bergmesse der Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil auf dem Wurzberg in Reichling. Foto: Josef Heilrath

    Am letzten Sommersonntag versammelten sich zahlreiche Gläubige zur traditionellen Bergmesse der Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil auf dem Wurzberg bei Reichling. Bei strahlendem Spätsommerwetter zelebrierten Pfarrer Martin Rudolph und Kaplan Theodore Ozoamalu die Heilige Messe inmitten der Natur. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von Bläsern des Musikvereins Penzing und der Musikfreunde Geretshausen unter der Leitung von Daniel Schmidt. Diese Begleitung verlieh den Liedern zur Messe eine besonders festliche Atmosphäre. Viele Besucher nutzten das schöne Wetter und kamen mit dem Fahrrad zum Wurzberg. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es Mittagessen im Gasthaus Mitschke in Reichling, bei dem die Teilnehmer die Gemeinschaft weiter pflegen konnten.

    Kaplan Theodore Ozoamalu und Pfarrer Martin Rudolph mit den Ministranten.
    Kaplan Theodore Ozoamalu und Pfarrer Martin Rudolph mit den Ministranten. Foto: Josef Heilrath

