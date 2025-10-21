Kabarettist Vogelmayer tritt in der Gärtnerei Löwenzahn auf

Der Kabarettist Vogelmayer kommt am Freitag nach Reichling und tritt in der Gärtnerei Löwenzahn auf. Sein neues Programm trägt den Titel „Lebensfreude“. Mit seiner Gitarre sprüht er ins Publikum wie eine dieser Silvester-Batterien, aus denen viele bunte Lachraketen schießen: mal frivol bayerisch krachend, mal hinterfotzig derb, mal subtil hintersinnig: „Der Herr hat‘s Hirn regnen lassen, aber manche hatten anscheinend einen Schirm dabei“, resümiert er. Er will seinen Gästen einen Abend voller Lebensfreude schenken, mit ihnen launige Stunden verbringen und sie dann glücklich in die Nacht entlassen. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Dabei ist er nah dran am Publikum: fragt, kommentiert, plaudert mit einzelnen, begeistert mit seiner spontanen Schlagfertigkeit. Der Vogelmayer geht mit offenen Augen und Ohren durchs Leben, schnappt Themen und Stimmungen auf, die die Menschen umtreiben und bringt sie herrlich leicht, nie mit moralischem Zeigefinger, dafür mit viel Selbstironie und echter niederbayerischer Heimatliebe auf die Bühne – inklusive Dialekt. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, das Programm startet um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. (AZ)

