Unfall mit Traktor und Kleintransporter zwischen Reichling und Rott

Am Samstag gegen 9 Uhr ist es bei Reichling zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Traktor gekommen. Zum Unfallhergang berichtet die Dießener Polizei, dass ein 55-jähriger Traktorfahrer auf der Kreisstraße von Reichling in Richtung Rott fuhr. An einem Feldweg wollte er nach rechts abbiegen, wodurch er zunächst nach links ausscherte. Dabei übersah er einen hinter ihm fahrenden Kleintransporter. Dessen 26-jähriger Fahrer rechnete nicht damit, dass der Traktor ausscheren würde und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. (AZ)

Reichling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Traktor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis