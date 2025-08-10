63 Reisende evakuiert: Regionalbahn strandet in Geltendorf

Am Samstagabend mussten am Bahnhof in Geltendorf 63 Reisende evakuiert werden und mit Bussen weiterreisen. Wie die Bundespolizei mitteilt, war die Regionalbahn RB72, Fahrtrichtung München, zweimal auf ein falsches Gleis geleitet worden, zuerst auf eines ohne Bahnsteig und dann auf ein stromloses, weswegen der Zug nicht mehr weiterfahren konnte.

Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei wurde der aus Kaufering kommende Zug gegen 19.30 Uhr auf Gleis 6 geleitet, wo jedoch kein Bahnsteig zum Ausstieg Reisender vorhanden ist. Der Fahrdienstleiter leitete den Zug in einer „Rangierfahrt“ über eine Weiche zurück, um ihn im Anschluss auf Gleis 4 einfahren zu lassen. Aufgrund einer Baustelle war auf diesem Gleis jedoch ein „temporärer Schutz in die Oberleitung“ gebaut worden, sodass der dahinterliegende Abschnitt stromlos geschaltet war. Darauf habe ein Fahrleitungssignal hingewiesen, welches die Triebfahrzeugführerin offensichtlich überfuhr. Der Stromabnehmer des Zuges verhakte sich in dem eingebauten Schutz der Oberleitung. Eine Weiterfahrt der Regionalbahn war nicht mehr möglich.

Die Feuerwehr hilft bei der Evakuierung der Reisenden

63 Reisende wurden mithilfe der Feuerwehr evakuiert und konnten im Anschluss mit Schienenersatzverkehr weiterreisen, teilt die Bundespolizei mit. Inwieweit ein Fehlverhalten Beteiligter (Fahrdienstleiter/Triebfahrzeugführerin) vorliegt, sei Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen der Bundespolizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Aufgrund von Modernisierungsarbeiten am Bahnhof Eichenau kommt es aktuell zu erheblichen Einschränkungen im S-Bahn- und Regio-Betrieb zwischen München und Geltendorf. Laut Deutscher Bahn erhält der Bahnsteig 2 in Eichenau einen neuen Bahnsteigbelag mit taktilem Leitsystem, eine neue Beleuchtung und Beschilderung, neue Treppeneinhausungen zur Unterführung und neue Wetterschutzhäuschen. Die Baumaßnahmen begannen am Freitag, 8. August, und dauern bis Montag, 25. August, an.

Wegen der Baustelle bei Eichenau sind Ersatzbusse im Einsatz

Die Linie S4 verkehrt aktuell nur im Stundentakt. Unter der Woche fahren dafür tagsüber Ersatzbusse im 20-Minuten-Takt zwischen Buchenau/Fürstenfeldbruck und Germering-Unterpfaffenhofen. Im Regionalverkehr entfallen laut Deutscher Bahn die Regio-Züge der RB-Linie 74 (München-Buchloe) zwischen München und Geltendorf. Dafür verkehrt ein Express-Bus zwischen den beiden Orten ohne Zwischenhalte. Auch entfallen einzelne Züge der RE-Linie 70 (München-Lindau) zwischen Geltendorf und München mit Umstieg auf die S-Bahn.