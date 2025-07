Tödlicher Unfall bei Forstarbeiten nahe Apfeldorf

Ein 77-jähriger Mann ist am Mittwochabend in einem Wald bei Apfeldorfhausen von einem fallenden Baum getroffen worden. Wie die Polizei meldet, verstarb er noch an der Unfallstelle.

Laut Polizeibericht führte der Rentner gegen 20 Uhr zusammen mit Verwandten Arbeiten in einem Waldstück nahe des Apfeldorfer Ortsteils Apfeldorfhausen durch. Bei der Fällung eines etwa zehn Meter hohen Baumes wurde der Mann ersten Erkenntnissen zufolge am Kopf getroffen und verletzt. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der 77-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Unter Einbindung der zuständigen Berufsgenossenschaft hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Derzeit wird von einem Unglücksfall ohne Verschulden Dritter ausgegangen, teilt die Polizei mit. (AZ)