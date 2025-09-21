Verkehrsunfall mit leicht verletzter Rollerfahrerin in Kaufering

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 1400 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag in Kaufering ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 74-jährige Landsbergerin mit ihrem Motorroller gegen 14.30 Uhr den Kreisverkehr in der Bayernstraße. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Kaufering wollte aus dem Viehweideweg in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei die Rollerfahrerin im Kreisverkehr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die 74-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. (AZ)