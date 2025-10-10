Icon Menü
Rott: Anfangsschießen bei Hubertus Rott

Rott

Anfangsschießen bei Hubertus Rott

Wieder gewinnt ein Auflageschütze den Anfangspokal.
Von Alois Spieß für Schützengesellschaft Hubertus Rott e.V.
    Alwin Storch mit dem Anfangspokal.
    Alwin Storch mit dem Anfangspokal. Foto: Alois Spieß

    Beim Anfangsschießen der Hubertusschützen zur Saison 2025/2026 wurde zum fünften Mal der Anfangspokal ausgeschossen. Nicht das beste Blattl von 20 Schuss gewinnt, sondern derjenige Schuss, der einem 36 Teiler am nächsten kommt. Auflageschütze Alwin Storch gewann souverän mit einem 38,8 Teiler (Differenz 2,8), vor Andreas Cischek mit einem 48,1 Teiler (Differenz 12,1). Vorjahressieger Theo Martin sen. belegte mit einem 54,0 Teiler (Differenz 18,0) den dritten Platz.

