Beliebtes Ausflugslokal am Engelsrieder See geschlossen

Etwas ratlos wirkten die beiden Radfahrer, die sich in den Sommerferien bei besten Ausflugswetter auf eine Einkehr in der Gaststätte „Seehäusl“ am Engelsrieder See in Rott freuten, dann aber vor verschlossenen Türen und einer verwaisten Terrasse standen. Auf einem Schild neben der Eingangstür des beliebten Ausflugslokals gab es dafür die Erklärung. „Wir müssen schweren Herzens auf Wiedersehen sagen. Die Gaststätte ist vorübergehend geschlossen. Wir bedanken uns für ihre Treue. Ihre Familie Alexandridis“, stand dort zu lesen.

Roland Halmel