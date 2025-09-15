Icon Menü
Rott: Der neunte Herbstmarkt in Rott steht bevor

Rott

Der neunte Herbstmarkt in Rott steht bevor

Bald herrscht auf dem Dorfplatz in Rott wieder buntes Treiben. Besucherinnen und Besucher können verschiedene Stände entdecken.
    Zum neunten Mal wird der Rotter Herbstmarkt stattfinden.
    Zum neunten Mal wird der Rotter Herbstmarkt stattfinden. Foto: Roland Halmel (Archivbild)

    Buntes Markttreiben ist am Sonntag, 28. September, von 10 bis 16 Uhr in Rott auf dem Herbstmarkt geboten. An den Ständen auf dem Dorfplatz gibt es unter anderem handwerkliche Arbeiten aus Rott und Umgebung, Kunst vom Kunstverein „Haus 24“ und regionale Speisen. Vorgestellt wird Handwerk wie Töpferei, Makramee, Lederdesign, Bildhauerei und Strickerei. Kulinarisch ist von Feinkost über Weißwürste bis hin zu Aperitifs einiges geboten. Der Zitter-Künstler Hias begleitet den Markt musikalisch. Veranstaltet wird der Markt vom Verein Dorfentwicklung Rott, mit Unterstützung der Nachbarschaftshilfe, den Rotter Imkern, der Wasserwacht, dem Kurzzeitpflegeteam und der Rotter Jugend. (AZ)

