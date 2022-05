Rott: Auto überschlägt sich - wer ist der Fahrer?

Keine leichten Ermittlungen für die Polizei: Am Ortseingang Rott überschlägt sich ein Auto. In der Nähe wird ein betrunkener junger Mann festgestellt. Ist er der Fahrer?

Spektakulärer Unfall am späten Sonntagabend in Rott: Laut Polizei kam ein Peugeot, der gegen 22.10 Uhr von Dießen in Richtung Rott unterwegs war, am Ortseingang von Rott nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. An der Unfallstelle konnte ein 19-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg angetroffen werden, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille aufwies, so die Polizei.

Ob der 19-Jährige auch während des Unfalls am Steuer saß, ist unklar. Die Ermittlungen laufen. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 7500 Euro. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

Lesen Sie dazu auch