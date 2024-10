Rechtsstreit mit der Gemeinde Rott: „Es ist traurig, die lassen uns zehn Jahre kämpfen.“

„Es flutet die Straße und dann kommt es wie ein Bach bei uns in den Hof geschossen“, beschreibt Renate Gaukler die Situation an ihrem Grundstück in Rott, wenn es viel regnet. „Wir pumpen und schaufeln.“ Das Wasser komme dabei vom Nachbargrundstück, wo eine Streusalzhalle steht. Gaukler, die in der Gemeinde das Café „Gauklerhof“ betreibt, das am Ortsaufgang in Richtung Dießen steht, beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Wasserproblem an der Stelle. Das Wasser vom Starkregenereignis des Frühsommers stehe jetzt noch auf der Wiese. „Ein See“, sagt Gaukler. Rund 30.000 Euro hat die Frau aus Rott in eine Klage gegen den Freistaat Bayern gesteckt. Die Verhandlung fand am Freitagmorgen am Landgericht in Augsburg statt.

