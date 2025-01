Sternsinger Rott

Am Sonntag vor Hl. Drei König machten sich trotz widrigem Wetter 6 Gruppen aus der Pfarrei Hl. Familie mit Begleitern in der Gemeinde Rott und in Pessenhausen auf den Weg, um mit dem Leitwort „Segen bringen Segen sein“ diesen in die Häuser zu tragen. Unter dem Motto „Erhebt euere Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“ sammelten sie für Kinder in der Welt. Allen Jugendlichen und Begleitern die dazu beigetragen haben einen stattlichen Betrag für die Aktion Sternsinger zu erzielen ein herzliches Vergelt’s Gott.

