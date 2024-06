Rott

vor 32 Min.

Tag der offenen Gartentür: Nachbarn aus Rott zeigen ihre Naturgärten

Plus Am 16. Juni können Interessierte zertifizierte Naturgärten aus der Region besuchen und unter anderem von Birgit Ertl und Martina Mayerhöfer aus Rott Tipps einholen.

Von Dagmar Kübler

Alljährlich organisiert der Bezirksverband Oberbayern für Gartenkultur und Landespflege in Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden und Landratsämtern den Tag der offenen Gartentür, heuer bereits zum 24. Mal. Am 16. Juni öffnen von 10 bis 17 Uhr acht als Naturgärten zertifizierte Gärten im Landkreis Landsberg ihre Tore für Besucherinnen und Besucher, die sich inspirieren lassen wollen und den Austausch unter Garten- und Naturfreunden schätzen. Nicht erst seit dem Insektensterben hat bei vielen Gartenbesitzern ein Umdenken eingesetzt – weg vom „aufgeräumten“ Vorzeigegarten, hin zum Garten der Vielfalt, in dem auch tierische Bewohner Lebensraum finden. In einer Serie stellt das Landsberger Tagblatt die Gärten vor. Den Anfang machen die Nachbargärten der Familien Ertl und Mayerhöfer in Rott.

Zertifizierte Naturgarten: Diesem Ehepaar aus Rott gehen die Ideen nicht aus

Auf 2500 Quadratmetern einer ehemaligen Landwirtschaft haben Birgit und Heinz Ertl in Rott ihr ganz privates Gartenparadies geschaffen, mit Hausbaum und schattigem Sitzplatz auf der einen und einem in Terrassen ansteigenden blühenden Blumen- und Gemüsegarten auf der ehemaligen Kälberweide auf der anderen Seite. Die Ideen gehen den beiden so schnell nicht aus, und so ist Heinz Ertl beim Besuch unserer Redaktion gerade damit beschäftigt, den Eingangsbereich zum Gartenhaus zu pflastern, während Ehefrau Birgit die Tomaten, gepflanzt in großen Mörtelwannen und geschützt durch einen Unterstand, mit Schafwolle zu mulchen. Diese benutzt sie auch als Dünger. „Durch den Klimawandel ist es inzwischen im Gewächshaus oft zu warm für die Tomaten. Sie werden anfällig für Pilzkrankheiten“, sagt Ertl. Deshalb zieht sie ihre Tomaten inzwischen lieber im Freiland. Es sind Tipps wie diese, die den Tag der offenen Gartentür so wertvoll machen. Von anderen lernen und mit dem Wissen im eigenen Garten experimentieren, das bringt nicht nur mehr Erfolg und Ertrag, sondern macht einfach Spaß.

