Ruderer aus Kaufering siegt bei bayerischer Meisterschaft auf Olympiastrecke

Maximilian Aigner vom Ruderclub am Lech Kaufering hat sich auf der Olympiastrecke in Oberschleißheim den bayerischen Meistertitel im Leichtgewicht Männer-Einer A sichern. Aigner fuhr die 1000 Meter in 3:30,93 Minuten und damit eine Sekunde schneller als der Zweitplatzierte.

Die Brüder Maximilian und Alexander Aigner traten ebenfalls im Leichtgewicht Männer-Zweier an und konnten ihre Vorjahreszeit halten, mussten sich aber der Konkurrenz geschlagen geben und erreichten den zweiten Platz. Einen zweiten Platz sicherte sich ebenfalls Jonas Walter, der im Junioren-Einer A mit 3:32,87 Minuten die Ziellinie überquerte. Im Leichtgewicht Junioren-Doppelzweier schickte der RCLK gleich zwei Boote mit Killian Hollick und Konstantin Montag, sowie Paul Wagner und Jonas Goliszewski ins Rennen, für die die bayerische Meisterschaft teilweise die erste große Regatta war.

Besonders freute sich das Trainerteam über das Ergebnis im Jungen/Mädchen-Doppelvierer mit Steuermann (13 und 14 Jahre). Leonhard Voegele, Moritz Nitsche, Henriette Barby, Lea Wendl und Jonas Goliszewski fuhren den zweiten Platz ein und zeigten, dass dieses Mixed-Boot noch mehr zusammengefunden haben. (AZ)