Ruderer der Realschule Kaufering messen sich mit bayerischer Konkurrenz

Seit einigen Jahren gibt es an der Realschule Kaufering das Wahlfach „Rudern“. Dank der Unterstützung und der Infrastruktur des Ruderclubs am Lech Kaufering ( RCLK) und dem Engagement ihrer Lehrerin und Trainerin Judith Siegl, die selbst im RCLK rudert, und Michael Schaefer, ebenfalls RCLK, hat sich dieses Schuljahr eine besonders starke Gemeinschaft gefunden. So bewarb sich die Schule erstmals für das Schulprojekt „Jugend trainiert für Olympia“ auf der Olympiastrecke in Oberschleissheim. Intensive Trainingswochen lagen vor dem Finale und ein einheitliches Rudershirt wurde entworfen.

In Oberschleissheim startete die Realschule Kaufering mit zwei Booten. Der Vierer mit Steuermann der Buben erzielte im Vorlauf einen überraschenden dritten Platz, der den Einzug in den Finallauf ermöglichte. Aufgrund eines selbst verschuldeten Meldefehlers wurde das Boot im Nachgang leider disqualifiziert. Der Mix Vierer mit Steuermann holte in seinem Finallauf einen hervorragenden vierten Platz. Mit diesen Eindrücken und der Erkenntnis, mit den „Ruderhochburgen“ Würzburg, Regensburg und Starnberg mithalten zu können, fasste das Ruderteam aus Kaufering den Entschluss, im nächsten Schuljahr noch intensiver zu trainieren und wiederzukommen. Dann vielleicht noch erfolgreicher und mit dem klaren Ziel: „Deutschlandfinale - Berlin, wir kommen!“