Missionsbenediktiner besuchen Tutzinger Benediktinerinnen

Eine schöne Tradition sind die gegenseitigen Besuche der Kongregation von Sankt Ottilien und Tutzing. Nach der Ankunft der Benediktiner von Sankt Ottilien in Tutzing war Zeit, sich bei Kaffee und Kuchen zu unterhalten und auszutauschen. Viel Bewegung brachte Sr. Ingeborg beim anschließenden Spiel in zwei Gruppen von Schwestern und Brüdern. Danach gab es verschiedene Angebote. Ein weiterer Höhepunkt war die gemeinsame liturgische Vesper in der Klosterkirche. Mit dem anschließenden Abendessen im Refektorium der Schwestern bei angeregten Gesprächen endete der Begegnungstag.

