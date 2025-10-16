Maxi Schafroth in Landsberg: Pointe folgt auf Pointe

Mit seinem ersten abendfüllenden Programm „Faszination Allgäu“ tourte Maxi Schafroth viele Jahre sehr erfolgreich. Mit „Faszination Bayern“ hat der Kabarettist zwar den Rahmen erweitert, bleibt seinen Hauptthemen aber treu. Dem Leben im heimatlichen Stephansried nahe Ottobeuren und dem Kontrast zwischen Stadt und Land. Genauer gesagt: zwischen München und dem Allgäu. Der Lech teile dabei das Land in Arm und Reich. Um die Menschen zu vereinen, besuchte der 40-Jährige jetzt Landsberg. Allerdings auf der „schwäbischen“ Seite des Lechs, denn auf der „altbairischen“ Seite dürfe er seit seiner letzten Fastenrede am Nockherberg ja nicht mehr auftreten.

Ja, dieser verflixte Nockherberg schmerzt den Kabarettisten offenbar schon noch ein bisschen. Fünfmal war er dort Fastenprediger, Ende Juli gab die Paulaner-Brauerei bekannt, dass Schafroth durch das frühere Söder-Double Stephan Zinner ersetzt wird. Er sei zwar ohne Gram, aber dennoch gibt es in Landsberg eine Spitze: „Die Politiker vertragen weder das Starkbier, noch mich.“ Und: „Ich hänge ja nicht an Positionen, ich bin ja nicht der Söder Markus.“ Dann ist es aber auch gut. Schließlich hat Maxi Schafroth viel mehr zu bieten. Urige Gestalten bevölkern fast jeden Satz, befeuern seine Fantasie, und mit dem Allgäuer Dialekt wird daraus eine deftig-witzige Mischung. Ein Lacher jagt den nächsten, Pointe folgt auf Pointe. Maxi Schafroth beobachtet und imitiert mit einer satirischen Treffsicherheit, die ihresgleichen sucht. Überall kitzelt er noch das Lustigste heraus.

In Landsberg tritt Maxi Schafroth als Vermittler auf

Im Sportzentrum wollen rund 600 Besucher miterleben, wie Maxi Schafroth als Vermittler ländlicher und städtischer Gegensätze auftritt. Es hätten durchaus mehr Platz gehabt. Anfangs noch mit Filzhut und Trachtenjacke erklärt er im Auftrag des bayerischen Heimatministeriums, wie die Wogen im innerbayerischen Grenzgebiet geglättet werden sollen. Wo könnte das leichter gelingen, als in Landsberg, am Lechrain, der jeher, auch sprachlich, Schwaben und Altbayern vereint habe? Links vom Lech das Allgäu, arm, urig, eigen, voller „brennender Reifenstapel“ oder Löcher, in denen alles Mögliche (Kühlschränke oder Autos) versenkt wird, rechts des Lechs „das gelobte Land“, also München und Umland. Dort, wo „fein geschliffene Starnberger Gesichtschirurgenkinder“ völlig dialektfrei mit dem Elektro-SUV zum Kinderyoga gekarrt werden.

Später lässt Schafroth seine Allgäuer Heimat mit den Businessplänen der stets vor sich hin schwadronierenden Unternehmensberater verschmelzen. Da geht es um konstante Optimierung der Revenue, wenn der von der Allgäuer Zeitung gekürte „Entrepreneur of the Year“ seinen alten Saustall an Städter mit zu viel Geld vermietet. Das funktioniert natürlich mit der „Stall-for-the-Night-App“. Nicht die einzige Geschäftsidee des wualigen (umtriebigen) Unternehmers, den lebensfremden Münchnern den letzten Euro aus der Tasche zu ziehen. Da gibt es noch das „Digital Detoxing“, bei dem Smartphones und Tablets durch den Spaltenboden im Kuhstall verschwinden. Danach geht es zur Laktose-Desensibilisierung in den Milchtank. „Face the Problem, Attack the Problem“, lautet die Devise. Hinterfotzigen Gaunereien sind das, bayerische Kernkompetenz halt, die im Anschluss gerne von Gastreferent Andreas Scheuer näher erläutert wird.

Icon vergrößern Auch in Landsberg wurde Maxi Schafroth von seinem Jugendfreund Markus Schalk auf der Gitarre begleitet. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch in Landsberg wurde Maxi Schafroth von seinem Jugendfreund Markus Schalk auf der Gitarre begleitet. Foto: Thorsten Jordan

Ja, und auch die Landsberger kriegen ihr Fett weg. Genauer gesagt, die Skifahrer unter ihnen. Denn im Gegensatz zum Allgäuer können die gar nicht Skifahren, weswegen die Dachbox auf dem Auto bei der Heimfahrt häufig nicht für die Ski, sondern für den Krankentransport verwendet werde. Und schon ist der Kabarettist wieder bei den Eigenheiten seiner Landsleute und deren schwäbischem Geiz. Die Tageskarte müsse nämlich leer gefahren werden, schließlich werde dem Liftbetreiber kein Cent Gewinn gegönnt. Der Rekord beim Skitag mit Papa Schafroth: 17 Cent pro Abfahrt.

Bei „Soll ich mähen oder nicht mähen“ singt das Landsberger Publikum mit

Da muss auch Schafroths Jugendfreund Markus Schalk grinsen. Er ist seit jeher verlässlicher Partner in Sachen Musik. Wenn er in die Saiten greift, darf sich Schafroth als Sänger beweisen. Und bei der agrarischen Hymne über eine der Grundfragen bäuerlichen Lebens „Soll ich mähen oder nicht mähen?“ singt dann auch das Publikum mit.

Wer noch nicht genug hat, vom Gegensatz zwischen Stadt und Land, zwischen München und Allgäu, der sollte demnächst in den Münchner Kammerspielen vorbeischauen. Dort präsentiert Maxi Schafroth mit „Wachse oder Weiche“ seine erste Theaterarbeit. In Landsberg erklärt er diese so: „Also alles, was ich heute erzählt habe, nur mit Kulissen.“ Premiere ist am 24. Oktober.