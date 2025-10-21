Schauspieler Michael A. Grimm kehrt ins Stadttheater zurück

Sie kommen gerade von der Probe für das Stück, für das Sie wieder in Landsberg sind: „Eine Frau flieht vor einer Nachricht“, nach dem preisgekrönten Roman von David Grossman. Die Bühnenfassung stammt von Patricia Eckstein. Wie lange dauert so eine Probe?

MICHAEL A. GRIMM: Heute von 10 bis 20 Uhr. Kurz vor der Premiere ist es dringend notwendig, viel zu proben, weil es kein leichtes Stück ist. Man braucht da viel Hingabe, Zeit und Energie, um es auf die Bühne zu bringen.

Das Theaterstück entsteht als Kooperation mit dem Münchner Theater „dasvinzenz“. Die Premiere am 22. Oktober findet im Stadttheater statt. In Landsberg sind Sie kein Unbekannter. Beispielsweise 2023 für „Der Kontrabass“ oder 2024 für „Anatevka – ist überall“ haben Sie hier schon gespielt. Was ist Ihnen an der Stadt besonders in Erinnerung geblieben ist?

GRIMM: Dass es für eine sogenannte Kleinstadt eine sehr schöne Kunstszene hat. Die ihr auch durchaus was Urbanes gibt. Eine Stadt mit kulturellen Leben, mit Geschäften, mit der schönen Altstadt, die einen Mittelpunkt für die Umgebung darstellt, ein Platz für Begegnungen, das erfüllt Landsberg sehr gut und deswegen ist sie mir eine hoch sympathische Stadt.

Ist das Stadttheater für Sie ein vertrauter Ort, der das Spielen erleichtert?

GRIMM: Wir schaffen uns ja unsere Räume, die wir transportieren können, um überall spielen zu können. Auf der Bühne muss man mit jedem Stück etwas Neues entstehen lassen. Aber dass ich das Haus kenne, macht es einem natürlich leichter, sich dort einen Raum zu schaffen. Aber vor allem die Menschen, die dort arbeiten, die einem gewogen sind, die einem auch schon kennen, das stellt eine Vertrautheit her, die uns hilft.

Im Stück spielen Sie die männliche Hauptrolle Avraham, die Ihnen der Mitproduzent und Regisseur Konstantin Moreth angeboten hat. Was hat Sie gereizt, mitzumachen?

GRIMM: Ich bin oft kritisch, Romane oder epische Stoffe für die Bühne zu adaptieren. Nur weil die Geschichte gut ist, ist sie noch nicht gut für die Bühne erzählbar. Aber dieses Buch ist zu Recht sehr gelobt. Das Thema hochinteressant. Es erzählt – anhand einer Dreiecksbeziehung zwischen einer Frau und zwei Männern – eigentlich die Geschichte des Staates Israel.

War der Umgang mit diesem ernsten Thema eine Herausforderung für Sie?

GRIMM: Der Nahe Osten ist leider ein absolut politisiertes und ideologisiertes Thema. Entweder verteidigt man Israel oder Palästina, ich finde das furchtbar. Ich will mich nicht auf eine Seite schlagen. Ich bin auf der Seite dieser vielen Millionen, die da in Frieden leben wollen. Und ich schätze Grossmans Weg, der uns diesen Nahen Osten abseits von Propaganda zeigen kann, sehr. Ein Weg der Menschen. Direkt politisch wird das Stück kaum. Es zeigt gnadenlos und liebevoll Menschen.

Maria Helgath (links) und Michael A. Grimm proben hingebungsvoll für das Theaterstück „Eine Frau flieht vor einer Nachricht." Foto: Michael A. Grimm

Den Mittelpunkt der Aufführung bildet die „Menage à trois“ der Hauptfiguren. Wie wird das auf der Bühne umgesetzt?

GRIMM: Im Mittelpunkt steht eine Frau, Ora, die eine Wanderung macht, um eine Nachricht nicht zu bekommen. Die Nachricht, dass ihr Sohn gefallen ist. Sie nimmt den Kindsvater mit, der ein wahnsinnig kaputter Typ ist und den Kontakt zum Sohn meidet. Vom dritten im Bunde, dem leiblichen Vater des anderen Kindes dieser Frau, wird in Rückblenden erzählt. Ebenso wie die bewegende Vorgeschichte. Sie lernten sich im Sechstagekrieg kennen, als sie gemeinsam einsam in einem Krankenhaus zurückgelassenen werden. Hohes Fieber, die Kämpfe und Schüsse draußen schweißen sie zusammen. Sie durchleben alle Kriege und Krisen der letzten Jahrzehnte im Nahen Osten. Und wir gehen mit ihnen diesen Weg. Es sind ziemlich zerstörte und doch so liebenswerte Menschen.

Sie werden immer wieder dafür hervorgehoben, dass Sie ihre Rollen mit starker Bühnenpräsenz zu verkörpern. Wie gelingt Ihnen das?

GRIMM: Es ist ein hochkomplexes Thema und doch auch irgendwie einfach. Manche sagen, man hat sie oder man hat sie nicht. Das glaube ich nicht ganz. Das kann man schon lernen. Aber wenn es mit einer bestimmten Technik herzustellen wäre, mit einem Tutorial auf YouTube, dann hätten es wohl schon viele gemacht. Ich denke, Da-Sein, im Leben, auf der Bühne, wirklich da sein, das schult Präsenz.

Haben Sie eine Lieblingsszene, bei der Sie das Gefühl haben, es gelingt Ihnen besonders gut?

GRIMM: Eigentlich alle. Es ist insgesamt sehr stimmig, das Stück, die Geschichte. Deswegen gebe ich mich dieser Geschichte auch gerne hin. Es sind sehr stimmig geschriebene Charaktere, die es einem leicht machen, ihnen zu folgen, sich ihnen hinzugeben, sich leiten zu lassen. Man merkt direkt: So eine Situation kenne ich, so eine Verhaltensweise kenne ich. Ich bin sehr gespannt, wie das Landsberger Publikum das aufnimmt.

Worauf freuen Sie sich bei der Premiere am meisten?

GRIMM: Natürlich mit Robert, Younes, Maria und allen, die mitgewirkt haben, danach zu feiern. Und vorher: Auf stille Betroffenheit, auf Lachen, auf erschüttertes Reagieren, auf Freude, auf ein Sich-manchmal-befremdlich-Fühlen mit diesen ach so kranken, schrägen Figuren und sie dann wieder lieben, dafür, dass sie sind, wie sie sind. Wenn man spürt, dass das beim Publikum ankommt, weiß man, warum man den Beruf macht.

Der preisgekrönte Schauspieler Michael A. Grimm hat schon unzählige Charaktere zum Leben erweckt. Foto: Jean-Marie Bottequin

Michael A. Grimm wurde 1970 in München geboren. Er ist Film- und Theaterschauspieler sowie Synchronsprecher. Bekannt ist er unter anderem aus „Das Tagebuch der Anne Frank“, „Tatort“, „Die Rosenheim-Cops“ und vielem mehr. Das Stück, „Eine Frau flieht vor einer Nachricht“ ist am Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. Oktober, jeweils um 20 Uhr im Landsberger Stadttheater zu sehen.