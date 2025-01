Autofahrer fährt Fahnenmast um und flüchtet

Am Donnerstagabend ist ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Pkw auf der Lohwiese in Scheuring unterwegs gewesen. Vermutlich kam er laut Polizei aufgrund der schneeglatten Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und stieß gegen einen Fahnenmast.

Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Am Fahnenmast entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, da dieser aufgrund des Zusammenstoßes umknickte. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)