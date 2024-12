Bei einem Unfall bei Scheuring werden vier Fahrzeuge beschädigt

Ein Sachschaden von über 22.000 Euro ist am Samstag gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der sogenannten Panzerstraße bei Scheuring entstanden, in den vier Fahrzeuge verwickelt waren.

Zum Hergang berichtet Polizei, dass gegen 17 Uhr ein 39-jähriger Mann aus Schwabmünchen mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2027 in Richtung Kaltenberg fuhr. Kurz nach der Kreuzung Lichtenberg überholte er einen Lkw, obwohl er den vor ihm liegenden Streckenabschnitt nicht einsehen konnte. Gleichzeitig war eine 67-jährige Augsburgerin mit ihrem Pkw in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Die Frau konnte noch so weit nach rechts ausweichen, dass es lediglich zu einem Streifzusammenstoß zwischen dem Lkw, dem Fahrzeug des 39-Jährigen und ihrem Auto kam. Anschließend verlor der 39-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach rechts von der Fahrbahn. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem das Fahrzeug eines weiteren Verkehrsteilnehmers beschädigt. (AZ)