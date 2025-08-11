Dank App, mit dementen Menschen ins Gespräch kommen

Im Gemeinderat Scheuring wurde heute ein besonderes Projekt vorgestellt: Als erste Gemeinde in Bayern wird Scheuring eine neue digitale Anwendung für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen testen. Das Vorhaben mit dem Motto „Bilder erinnern – mit Senioren sprechen“ nutzt historische Fotos als Gesprächsanlass und wird über die BayernHistoryApp verfügbar sein.

Erzähl-App soll Pflegende mit Gesprächsanlässen unterstützen

Wolfgang Hauck und Alois Kramer von „dieKunstBauStelle e.V.“ stellten das Projekt gemeinsam mit dem Heimatforscher und ehemaligen Zweiten Bürgermeister Josef Neumair vor. Der Ansatz ist einfach: Angehörige können über das Smartphone historische Bilder betrachten, kurze Fragen vorlesen und so mit Eltern oder Großeltern ins Gespräch kommen. Die App kann bei Spaziergängen oder zu Hause genutzt werden und soll auch Pflegende im Alltag mit den angebotenen Gesprächsanlässen unterstützen. Ebenso wird es verschiedene Sprachversionen der Fragen geben, damit auch ausländische Pflegepersonen, die App nutzen können.

Im Mittelpunkt der ersten Beiträge stehen Erinnerungen an die Schulzeit in Scheuring. Josef Neumair hat mit seinem Heimat- und Schulbuch bereits eine wertvolle Grundlage geschaffen. „Bürgermeister Konrad Maisterl freut sich, dass sich die bisherige Zusammenarbeit für die BayernHistoryApp in Scheuring nun mit diesem innovativen Vorhaben weiterentwickeln kann“, heißt es aus dem Rathaus. Gemeinde- und Kreisrätin Kathrin Grabmaier, betonte, „wie wichtig und hilfreich die Bildwelten für das gemeinsame Erinnern und Erzählen sind“.

Bayerischer Demenzfonds übernimmt Kosten für Pilotprojekt

Das Projekt entsteht im Rahmen der Kampagne „Demenz und wir“ des Landkreises Landsberg unter der Leitung von Pajam Rais Parsi Koordinationsstelle Senioren und Andrea Birner, die als Seniorenbetreuerin in Utting und für den Verein Füreinander e.V. am Ammersee tätig ist. Sie steuert ihre Praxiserfahrung bei und hatte den Ansatz mit einer gedruckten Version bereits erfolgreich erprobt. Wolfgang Hauck als Ideengeber sieht in Scheuring den Startpunkt für ein Angebot, das allen Gemeinden der BayernHistoryApp zur Verfügung stehen wird.

Auf Vorschlag aus dem Gemeinderat soll die örtliche Schule direkt eingebunden werden. Die Schüler sollen die App kennenlernen und zu Hause mit ihren Angehörigen nutzen.

Der Träger des Projekts ist der Landkreis Landsberg. Das Projekt wird vollständig durch den Bayerischen Demenzfonds des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention sowie die Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen gefördert. Für die Gemeinde entstehen keine Kosten. Die erste Version soll bereits Ende September 2025 online verfügbar sein. (AZ)