Einbrecher treiben in Scheuring ihr Unwesen

Unbekannte haben am Wochenende mindestens zwei Einbruchsversuche in Scheuring gestartet. Einmal waren sie erfolgreich. Jetzt sucht die Landsberger Polizei Zeugen der Taten.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde in eine Schreinerei in der Hauptstraße eingebrochen. Der oder die Täter drangen über ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten die Werkstatt und das Büro, teilt die Polizei mit. Dort entwendeten sie 2800 Euro Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Ebenfalls zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde laut Polizei an einem Einfamilienhaus in der Poststraße in Scheuring an einer Kellertüre und einem Kellerfenster gehebelt. Da die Türe jedoch dem Ausbruchsversuch standhielt, und das Fenster zusätzlich durch Gitterstäbe gesichert ist, konnte der Täter nicht ins Haus gelangen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)