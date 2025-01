„Einfach ratschen“: Warum es in Scheuring einen Frauen-Stammtisch gibt

Das Ende des Frauenbundes in Scheuring war zugleich der Beginn des Frauen-Stammtisches in Scheuring. In den Irrungen und Wirrungen der Corona-Pandemie endete 2022 auch die Ära des Frauenbundes. Rita Raschka, langjähriges Vorstandsmitglied, wollte das so nicht hinnehmen.

Denn „der Frauenbund hat sich früher einmal im Monat im Gasthof Klarer getroffen.“ Die gesellige Scheuringerin fand es schade, dass es nun keinen Treffpunkt mehr für die Frauen gab. „Und dann bin ich auf die Idee gekommen, zum Frauen-Stammtisch einzuladen.“ Die Idee mit dem Stammtisch hat mit ihrer Heimat zu tun, schildert Raschka: „Ich stamme ursprünglich aus Oberfranken. Und da ist die Wirtshaus- oder Stammtischkultur noch ein bisschen ausgeprägter als hier bei uns in der Gegend.“

Die patente 64-Jährige hängte daraufhin Einladungen aus und nutzte Messengerdienste wie WhatsApp, um ihre Idee bekannt zu machen. Mit Erfolg. „In der Regel sind wir im Sommer oft um die 30 Frauen, vor allem bei Biergartenwetter. Im Winter sind wir so 18.“ Darunter sind viele Frauen, die früher im Frauenbund aktiv waren, aber auch neue Gesichter. Der Altersdurchschnitt liegt bei 70 Jahren. Raschka würde sich freuen, wenn auch jüngere Frauen zum Stammtisch vorbeischauen. Deswegen hat sie für den kommenden Stammtisch auch einen Flyer am Kindergarten aufgehängt. Aber auch die Ältesten seien interessante Gesprächspartnerinnen, schildert die Organisatorin. „Eine Teilnehmerin ist 90 und kann so lustig über das Leben von damals erzählen.“

Scheuringer Männer fragen sich: „Warum gibt es keinen Männer-Stammtisch?“

Alles läuft möglichst niedrigschwellig ab, betont Raschka, die deswegen davon abgesehen hat, wieder einen Verein zu gründen. Es gibt keine Ämter, für die es heutzutage ohnehin immer schwieriger wird, Ehrenamtliche zu finden. „Jeder kann kommen, wann er mag.“ Ein Programm beim monatlichen Stammtisch gibt es auch nicht: „Beim Frauenbund hatten wir früher immer ein Thema, und da war es oft so, dass man froh war, wenn der Vortrag vorbei war. Jeder wollte einfach ratschen.“

Der Stammtisch hat sich mittlerweile etabliert. „Ich wurde auch schon von Männern angesprochen, warum es keinen Stammtisch für die Männer gibt. Aber das ist nicht meine Aufgabe“, sagt die 64-Jährige schmunzelnd.

Der nächste Frauen-Stammtisch findet am Donnerstag, 23. Januar, ab 18 Uhr im Gasthaus Klarer statt. „Wer Lust auf eine gemütliche Runde hat, kann das gerne unkompliziert und ohne Verpflichtungen wahrnehmen. Jeder kann sich seine Zeit individuell einrichten und auch gerne erst später dazukommen. Alle Altersgruppen sind herzlich willkommen. Für den kleinen Hunger ist auch gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wer möchte, kann sich aber gerne im Gasthaus Klarer anmelden“, erklärt die Organisatorin.