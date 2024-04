Garagentor in Scheuring angefahren und geflüchtet

Der Schaden beträgt 1500 Euro. Die Polizei Landsberg bitte um Hinweise.

Am Sonntagabend wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ein Garagentor in der Birkenstraße in Scheuring angefahren und beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg am Lech bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)