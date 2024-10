Mann wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Mittwochmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Pkw die Ortsverbindungsstraße von Kaufering in Richtung Scheuring. An der Kreuzung Lichtenberg hielt der 55-Jährige am Stoppschild kurz an, übersah dann jedoch beim Einfahren in den Kreuzungsbereich ein von rechts kommendes Auto einer 38-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg.

Es kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch wurde der Pkw des 55-jährigen Mannes noch gegen das Fahrzeug eines 39-Jährigen aus dem Raum Aichach-Friedberg geschleudert. Insgesamt entstand ein Sachschaden an den drei Fahrzeugen in Höhe von rund 40.000 Euro. Der 55-jährige Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß laut Polizei leicht verletzt, die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Feuerwehr Scheuring unterstütze an der Unfallstelle. (AZ)