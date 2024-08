Motorrollerfahrer in Scheuring bei Ausweichmanöver gestürzt

Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg befuhr am Freitagvormittag, 30. August, mit einem Kleintransporter die Hauptstraße in Scheuring. Laut Polizeibericht wollte er nach rechts in eine dort befindliche Stichstraße abbiegen, setzte den Blinker nach rechts und bremste, entschied sich dann jedoch dazu geradeaus weiterzufahren.

Zeitgleich wurde er von dem 78-jährigen Fahrzeugführer eines Motorrollers links überholt, der mit dem Abbiegen des 18-Jährigen gerechnet hatte. Der 78-Jährige versuchte mit seinem Motorroller nach links auszuweichen und kam hierbei aufgrund eines Kontakts zwischen Motorroller und linksseitigem Bordstein zum Stürzen.

Er verletzte sich nur leicht, musste jedoch in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An seinem Motorroller entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 2000 Euro. Zu einem Zusammenstoß mit dem Kleintransporter kam es nicht. (AZ)