Scheuring plant Zukunft: Kindergarten, Bauland und Bewegungspark im Fokus

Die Gemeinde Scheuring hat vom Landratsamt Landsberg eine Prognose zur Zahl der Kindergarten- und Grundschulkinder in den kommenden Jahren erhalten. Zudem beschäftigt sich die Gemeinde mit der Frage, wie es gelingt, dass Menschen auch im hohen Alter in ihrem Heimatort bleiben können. Dazu wird es am 14. Januar im Gemeinderat auch einen Vortrag von Pajam Rais Parsi von der Koordinationsstelle Seniorenpolitisches Gesamtkonzept des Landratsamtes geben. Das Konzept für den Bewegungspark in Scheuring nimmt zudem Form an, die Asylunterkunft hingegen nicht.

Vanessa Polednia Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Scheuring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bewegungspark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis