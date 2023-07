Scheuring wird Teil der "BayernHistoryApp"

Ein Scheuringer Heimatforscher macht die Gemeinde auf das Projekt zur digitalen Heimatkunde und Geschichtsvermittlung aufmerksam.

Der Scheuringer Gemeinderat hat kürzlich einstimmig den Beitritt zum "BayernHistoryApp"-Projekt beschlossen. Somit wird Scheuring zur neunten Gemeinde im Landkreis Landsberg, die sich an diesem Projekt zur digitalen Heimatkunde und Geschichtsvermittlung beteiligt. Bürgermeister Konrad Maisterl betonte die Bedeutung des Projekts für die Jugend. „Mit der App haben junge Menschen die Möglichkeit, Geschichte buchstäblich in der Hand zu halten“, so Maisterl.

Die Initiative für den Beitritt zum Projekt kam von Josef Neumair, einem langjährigen Heimatforscher und langjährigem Gemeinderat, der bereits drei Bücher zu Scheuring verfasst hat. Auf seinen Antrag hin stellte Wolfgang Hauck das Projekt im Gemeinderat vor. Aktuell ist Neumair mit der technischen Ausstattung des Vereins "dieKunstBauStelle" unterwegs, um Interviews mit Zeitzeugen aufzunehmen. Er stelle bereits die ersten "Points of Interest“, also die ausgewählten Sehenswürdigkeiten vor, die er erarbeiten wird, um einen Rundgang für Scheuring zu erstellen, der alle Epochen umfassen wird.

Scheurings Bürgermeister: "Moderne Geschichtsvermittlung ist ein logischer Schritt"

Maisterl betonte, dass ein Dorf wie Scheuring sich zunehmender Beliebtheit bei Besuchern und Reisenden erfreue. Daher sei der Anschluss an moderne Technologien zur Geschichtsvermittlung ein logischer und sinnvoller Schritt.

"Josef Neumaier aus Scheuring ist nicht der einzige Heimatforscher der sich nach dem Starrt der App am 1. Mai gemeldet hat. Wir haben aus anderen Gemeinden in Bayern weitere Anfragen von Heimatforschern erhalten, die sich ebenfalls für den Beitritt ihrer Gemeinden starkmachen. Scheuring ist die erste Gemeinde, die der Empfehlung gefolgt ist", teilt Initiator Wolfgang Hauck unserer Redaktion mit.

Noch steht nicht fest, wann Scheuring seinen ersten digitalen Rundgang veröffentlicht. Josef Neumair ist jedoch zuversichtlich, dass die ersten Einträge in der BayernHistoryApp bis zum Herbst stehen werden. Damit wird die Gemeinde noch von dem laufenden Projekt profitieren, das bis zum Jahresende andauert und den Gemeinden im Landkreis durch die Förderungen einen einfachen und kostengünstigen Zugang zur digitalen Geschichtsvermittlung ermöglicht. Infos zum Projekt unter www.BayernHistory.de (AZ)

