Scheuringer Kinder bauen Igelhäuser

Die Aufnahmestellen der Igelpflegerinnen und -pfleger für verletzte oder geschwächte Tiere laufen im Herbst und auch im Winter oft voll. Um Igel besser zu schützen, muss man nicht unbedingt seinen gesamten Garten naturnah gestalten. Es genügt bereits, kleine igelfreundliche Ecken einzurichten: Reisig- oder Laubhaufen dienen als Quartier und Versteck, aber auch als Nahrungsquelle, da sich darunter gerne Insekten ansammeln. Wer Igeln noch mehr Unterstützung bieten möchte, kann auch Katzenfeuchtfutter oder ungewürztes Rührei zufüttern und ein Igelhaus aufstellen. Ein solches konnte man in diesem Herbst unter Anleitung des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) in den Räumlichkeiten der Scheuringer Schule selbst bauen.

Der LBV Landsberg setzt sich für den Erhalt der Natur ein und bietet immer wieder Aktionen gerade für Kinder und Jugendliche an, um Naturschutz erlebbar zu machen. Im Rahmen dieser ehrenamtlichen Jugendarbeit veranstaltete der LBV Landsberg in diesem Jahr Projekttage an verschiedenen Schulen. Auch die Grundschule Scheuring und Rektorin Angelika Dott stellten die Werkräume für die Familienaktion: „Igelhäuser Bauen“ zur Verfügung. Die LBV-Ehrenamtlichen Andreas Rill aus Untermühlhausen und Helmut Mayer aus Denklingen bereiteten Material sowie Werkzeuge vor und leisteten Hilfestellung beim Zusammenbau, so dass an diesem Samstagvormittag Ende Oktober insgesamt 13 Kinder gemeinsam mit Mama oder Papa an der neuen Unterkunft des stachligen Untermieters schleifen, bohren und hämmern konnten. So konnten zumindest in Scheuring für ein paar der gefährdeten Wildtiere beste Voraussetzungen für eine gelungene Überwinterung geschaffen werden. (AZ)