Die Grundschule Scheuring-Prittriching hat eine komplette Spielwarenausstattung für mehrere Spielekisten gewonnen. Die Initiative „Spielen macht Schule“ fördert so das klassische Spielen an Schulen, denn: Spielen macht schlau!

„Spielen und Lernen sind keine Gegensätze! Darum sind gute Spiele eine wichtige Ergänzung des schulischen Bildungsangebots. Kinder unterscheiden nicht zwischen Lernen und Spielen, sie lernen beim Spiel“, so Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, ZNL Ulm. Die Grundschule Scheuring-Prittriching hat sich an dem Aufruf der Initiative beteiligt und ein pädagogisches Konzept eingereicht, in dem sie ihre Ideen und Vorstellungen rund um eine Spieleausstattung in ihrer Schule vorstellt.

Insgesamt gab es 200 Gewinner in allen 16 Bundesländern. Mit den Gewinnern aus dem Jahr 2024 gibt es nun bundesweit über 3.400 spielende Schulen. Gemeinsam mit einer weiteren Spende einer örtlichen Elterninitiative konnten insgesamt zwölf Kisten mit thematisch sortierten Spielen zusammengestellt werden, die nun von den einzelnen Klassen ausgeliehen werden können. Neben Spielen zu den Themen des Unterrichts sowie der allgemeinen Förderung von Logik und Konzentration, gibt es auch Spiele, die für die Vorviertelstunden sowie die Regenpause gedacht sind. Immer jedoch steht der soziale Aspekt des Miteinander-Spielens im Vordergrund. Neben dem Kennenlernen einiger neuer Spiele, kam genau dieses beim gemeinsamen Spielenachmittag von Eltern, Kindern und Lehrern zum Tragen. Viel zu schnell verging die Zeit, in der in allen Klassenzimmern und Fachräumen die große Vielfalt der Spiele ausprobiert werden konnte.

