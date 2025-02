Trachtenkapelle Scheuring begeistert bei ausverkauftem Jahreskonzert

Weltbekannte Musicals, außergewöhnliche Auszeichnungen, eine Dirigentinnen-Premiere und ein neuer Zuschauerrekord: Die Trachtenkapelle Scheuring unter der Leitung von Elfi Eisele begeisterte beim Jahreskonzert in der bis auf den letzten Platz gefüllten Lechrainhalle.

Nach dem feierlichen Konzertmarsch „Opening“ präsentierte sich die Kapelle gewohnt vielseitig auf der Bühne. Unter dem Motto „Im Rampenlicht“ standen Melodien und Künstler im Mittelpunkt, die weltweit große Aufmerksamkeit erlangt haben.

Viele Höhepunkte für Disney-Fans beim Jahreskonzert der Trachtenkapelle Scheuring

Klassiker wie das Medley aus „The Phantom of the Opera“ fanden beim Publikum großen Anklang und wurden mit Jubelrufen gefeiert. Mit „West Side Story“, dem Musical mit den meisten Auszeichnungen der Geschichte, folgte ein weiterer Höhepunkt. Es war für elf Oscars nominiert und gewann tatsächlich zehn Trophäen.

Für Disney-Fans gab es zusätzlich mit „The Aristocats“ und „Aladdin“ ein weiteres Highlight. Natürlich durfte auch der „King“ nicht fehlen: Elvis Presley. Mit einem mitreißenden Medley seiner größten Hits begeisterte die Trachtenkapelle das Publikum, das daraufhin gleich zwei Zugaben einforderte. Mit „Hootenanny“ und *„*Hello Dolly“ verabschiedete sich die Kapelle mit einer Portion Dixieland von ihren begeisterten Zuhörern.

Icon Vergrößern Ehrungen beim Jahreskonzert in Scheuring (von links): Elke Müller, Florian Paul, Julia Bartelsen, MON-Bezirksleiter Bernhard Weinberger, Linda Schweiger, Peter Fuchs, Vanessa Riedmair sowie Vorstandsvorsitzender Michael Eisele. Foto: Karin Schüßler Icon Schließen Schließen Ehrungen beim Jahreskonzert in Scheuring (von links): Elke Müller, Florian Paul, Julia Bartelsen, MON-Bezirksleiter Bernhard Weinberger, Linda Schweiger, Peter Fuchs, Vanessa Riedmair sowie Vorstandsvorsitzender Michael Eisele. Foto: Karin Schüßler

Auch in Scheuring wurden Musikerinnen und Musiker für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Die Übergabe der Urkunden und Ehrennadeln erfolgte durch den 1. Vorstand Michael Eisele sowie den Bezirksleiter des Musikbundes von Ober- und Niederbayern (MON), Bernhard Weinberger. Für langjähriges aktives Musizieren wurden geehrt: Vanessa Riedmair für zehn Jahre, Florian Paul für 20 Jahre, Peter Fuchs für 30 Jahre und Elke Müller für 40 Jahre.

Julia Bartelsen legte die goldene Leistungsprüfung D3 auf dem Tenorhorn ab und trug das Prüfungsstück „Sonata in F minor“ solistisch vor. Begleitet wurde sie dabei von Veronika Riedel am Klavier. Eine besondere Auszeichnung erhielt Linda Schweiger, die ihre Weiterbildung zur Ensembleleiterin erfolgreich abgeschlossen hatte. Mit ihrem Dirigentinnen-Debüt präsentierte sie gleich drei Konzertstücke: das gefühlvoll-wuchtige „Into the Empire“ sowie Melodien aus den Disney-Musicals „Die Schöne und das Biest“ und „Der König der Löwen“.