Startet Maximilian Ulbrich bei den Olympischen Spielen?

Für den Dießener Luftgewehr-Schützen Maximilian Ulbrich steht der entscheidende Wettkampf an. In München will er das Ticket für die Olympischen Spiele lösen.

Es war ein langer, bislang aber sehr erfolgreicher Qualifikations-Marathon, den Maximilian Ulbrich hinter sich hat. Am Montag, 3. Juni, steht für den Luftgewehrschützen der FSG Dießen der letzte, entscheidende Wettkampf an, dann steht fest, ob der Wielenbacher bei den Olympischen Spielen in Paris in rund zwei Monaten an den Start gehen wird.

In München trifft sich die Weltelite zum Weltcup und gleichzeitig dem letzten und entscheidenden Ausscheidungskampf des deutschen Teams für den Startplatz bei den Olympischen Spielen. Bereits am Montagvormittag, ab 9.30 Uhr, müssen die Luftgewehr-Schützen an den Stand. Dann wird sich entscheiden, ob Maximilian Ulbrich das Rennen macht, oder Maximilian Dallinger ihn noch auf den letzten Metern überholen kann.

Der Weltcup in München zählt vierfach

Bislang konnte Ulbrich die Ausscheidungswettkämpfe alle zu seinen Gunsten entscheiden. Sowohl bei den Weltcups in Kairo und Baku als auch bei der Europameisterschaft in Györ hatte Ulbrich besser abgeschnitten als sein Kontrahent. Allerdings war es stets ein enges Ergebnis und so beträgt sein Vorsprung aktuell 8,8 Ringe, wie auf der Homepage des Deutschen Schützenbunds zu lesen ist. Da aber dieser letzte Wettkampf vierfach gewertet wird, würden Dallinger 2,2 Ringe Vorsprung genügen, um mit Ulbrich ausgleichen zu können. Ein echtes Nervenspiel für beide Athleten.

Doch nicht nur mit dem Luftgewehr, auch im KK-Dreistellungskampf, geht es für die Athletinnen und Athleten des Deutschen Schützenbunds noch um Startplätze in Paris. Der Weltcup in München findet bis Freitag, 7. Juni, statt, die Wettbewerbe sind unter anderem auf Sportdeutschland.TV live zu sehen.

Lesen Sie dazu auch