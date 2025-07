Schmankerltag in Apfeldorf ist gut besucht

Leckere Schmankerl, Musik und Tanz und eine warme Sommernacht – was will man mehr? Beste Bedingungen herrschten beim Apfeldorfer Schmankerltag, was für einen großen Besucheransturm sorgte. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert und getanzt, es herrschte eine tolle Stimmung. Zur Freude der Dorfvereine und Organisationen, die sich mächtig ins Zeug legten, um den Besucherinnen und Besuchern Schmankerl aller Art aufzutischen – von bayerisch bis international, von deftigen Leckerbissen bis hin zu internationalen Gerichten. Schon am Nachmittag spielte die Apfeldorfer Trachtenkapelle zünftig auf. Dazu zeigte der Trachtlernachwuchs ein paar Tänze. Als dann am Abend die „Band Feier3er“ die musikalische Unterhaltung übernahm, zog es die Anwesenden auf das Tanzparkett, das vor der Bühne aufgebaut war. Es gab wieder ein Programm für Alt und Jung: Die kleinsten Besucher bastelten im Pfarrgarten und hatten ihren Spaß an dem selbst gebauten und noch ganz handbetriebenen Karussell, das bei keinem Schmankerltag fehlen darf. (sim)

Apfeldorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Apfeldorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schmankerl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis