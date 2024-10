Delo-Radweg von Windach nach Eresing ist offiziell eröffnet

Nach etwa zehn Jahren Vorlauf von der Idee zur Umsetzung ist jetzt der neue Radweg von Windach über das Delo-Firmengelände nach Eresing offiziell eröffnet worden. 2017 wurde der Bau beschlossen, vor ziemlich genau einem Jahr mit der Realisierung begonnen, nachdem erst etliche naturschutzfachliche Themen gelöst worden waren. Am Tag vor der Einweihung wurde noch die einfache Beschilderung des Radweges aufgestellt, die Schilder mit Ortsnamen und Kilometerangaben werden demnächst montiert.

Zur offiziellen Eröffnung an der östlichen Delo-Allee kamen Bürgermeister Richard Michl, Rainer Mahl vom Landratsamt, der Zweite Bürgermeister von Eresing, Helmut Gebele, der frühere Eresinger Bürgermeister Josef Loy und Ludwig Bader aus Eresing mit dem Fahrrad zur Eröffnung. Zusammen mit Landrat Thomas Eichinger wurde ein symbolisches Band durchschnitten.

Zum Radweg fehlt jetzt nur noch der Expressbus, sagt die Delo-Chefin

Wie die ebenfalls anwesende Delo-Geschäftsführerin Sabine Herold sagte, wird der Radweg auch von den Beschäftigten sehr gut angenommen. Jetzt fehle nur noch die Anbindung zum MVV-Expressbus X910, um das Unternehmen noch attraktiver für Mitarbeiter zu machen. Über diesen Bus könne von früh bis spätabends im Stundentakt der Bahnhof Geltendorf erreicht werden.

Noch immer ist der Weg von Schöffelding nach Eresing aber bei vielen Radfahrern durch die grobe Oberfläche unbeliebt, obwohl der Schotter schon einmal zerkleinert wurde, was auch eine Verbesserung brachte. Aber es seien immer noch Stellen vorhanden, die mit schmalen Reifen schwierig und nur mit Tourenrädern und breiten Reifen zu befahren seien, so die Resonanz einiger Anwesender. „Für Kinder nicht optimal zu fahren“, merkte Bürgermeister Michl an. Auch bei der Bürgerversammlung in Schöffelding wurde die Bauausführung kritisiert.

Der neue Radweg von Windach nach Eresing hat 307.000 Euro gekostet

Auf der anderen Seite kann man an der Delo-Ostseite auf einem Weg mit Spritzteerung entlang der A96 und einer Bergabfahrt, vorbei an einer Kapelle und unter der Autobahn hindurch in das Zentrum nach Windach fahren. Die Spritzteerung soll laut Bürgermeister Michl Richtung Eresing verlängert werden, aber zuerst müssten noch Wasserleitungen für die Betriebsgebäude der Firma Delo verlegt werden.

Die Kosten für den Radweg beliefen sich auf rund 307.000 Euro, wobei der Landkreis das Projekt mit 40.000 Euro mitfinanzierte. Der neue Weg wurde seit Oktober 2023 gebaut und erstreckt sich mit einer Wegbreite von drei bis 3,5 Metern über insgesamt 2800 Meter. 1750 Meter liegen auf Windacher Gebiet, 700 Meter auf Eresinger Flur und 350 Meter auf dem Gelände der Delo Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA.

Der Delo-Radweg ist eine wichtige Verbindung ins Hinterland des Geltendorfer Bahnhofs

Landrat Thomas Eichinger machte auf die Wichtigkeit des neuen Weges im Radwegenetz des Landkreises aufmerksam. Der Radweg stelle nun für den südlichen Landkreis einen wichtigen Lückenschluss zum überregionalen Personennahverkehr über den Bahnhof Geltendorf dar. Auf die Frage unserer Redaktion, wie es mit einer Radweg-Anbindung nach Finning aussieht, verwiesen mehrere Anwesende der kommunalen Politik auf die schwierigen Grundstücksprobleme bei Finning.