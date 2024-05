Unfall an der A96 bei Schöffelding: Kind ertrinkt in Weiher

An der Autobahnabfahrt Schöffelding kommt eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab. Das Auto versinkt in einem Weiher. Dabei ertrinkt das Kind der Frau.

Am späten Freitagabend hat sich an der A96 bei Schöffelding ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Eine 37-jährige Frau kam von der Fahrbahn ab und geriet mit ihrem Wagen in einen Weiher. Das Auto versank im Wasser, ihre eineinhalbjährige Tochter ertrank dabei, berichtete die Verkehrspolizei in Fürstenfeldbruck.

Die Autofahrerin war aus bislang nicht zweifelsfrei geklärten Gründen in der Ausfahrt der Anschlussstelle Schöffelding in Fahrtrichtung Lindau nach links von der Fahrbahn abgekommen. Mit ihrem Auto durchbrach sie dort die Leitplanke. Im Folgenden durchbrach sie die linksseitige Leitplanke des Beschleunigungsstreifens und schleuderte über dessen rechter Leitplanke hinweg, die hierbei noch umgebogen wurde. Das Fahrzeug tauchte schließlich in dem dahinter befindlichen Weiher ein.

Die Mutter konnte ihr Kind nach dem Unfall nicht mehr aus dem Auto befreien

Die Fahrerin konnte sich noch aus dem Fahrzeug retten, allerdings sank das Fahrzeug so schnell, dass sie ihre eineinhalbjährige Tochter nicht mehr befreien konnte. Hinzugekommene Verkehrsteilnehmer versuchten teils durch Nachtauchen das Fahrzeug zu erreichen, was jedoch erfolglos blieb. Das Kind konnte schließlich durch Taucher der Wasserwacht geborgen werden und wurde unter laufender Reanimation in ein Klinikum verbracht, wo es schließlich verstarb. Die Fahrerin steht unter Schock und muss ärztlich behandelt werden, meldete die Verkehrspolizei am Samstagmorgen.

Das Fahrzeug konnte erst in den frühen Morgenstunden aus dem Weiher geborgen werden. Die A96 war in Fahrtrichtung Lindau voll gesperrt. Gegen 4.15 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Lindau wieder freigegeben werden. Der Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Schöffelding in Fahrtrichtung Lindau bleibt weiterhin gesperrt. (AZ)

