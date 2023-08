Schondorf

vor 33 Min.

Jo-Ann Meding ist eine stille Heldin aus Schondorf

Jo-Ann Meding ist Mitbegründerin des Dorfhauses in der Bahnhofstraße in Schondorf und "Stille Heldin" des Monats August.

Plus 2014 zog Jo-Ann Meding von München nach Schondorf. Schon nach kurzer Zeit hat sie dort viele Ehrenämter übernommen. Vor allem das neue Dorfhaus ist ihr wichtig.

Von Dagmar Kübler

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute Jo-Ann Meding aus Schondorf.

Das Dorfhaus in der Bahnhofstraße 28 in Schondorf ist ein lebendiger Ort, an dem Menschen zusammenkommen und Gemeinschaft erleben. Davon erzählen die Aushänge an der Tür, die auf die Veranstaltungen hinweisen, zu denen jeder kommen kann. Für Senioren gibt es beispielsweise Yoga auf dem Stuhl oder Tanzen im Sitzen, aber auch Schach- und Spieleabende und einen Malkreis. Viele Gruppen belegen den Raum, darunter die Selbsthilfegruppe Amor Fati oder der Asyl-Helferkreis, der zum Sprachcafé einlädt.

