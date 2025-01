Unbekannte werfen in Schondorf gefüllten Kaffeebecher gegen Haus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Mühlaustraße in Schondorf eine Hauswand beschädigt worden. Wie die Dießener Polizei meldet, hörte die Wohnungseigentümerin gegen 23.55 Uhr zwei männliche Stimmen und anschließend einen Knall vor ihrem Haus. Am folgenden Tag stellte sie gegen 11 Uhr fest, dass dieser Knall wohl von einem Kaffeebecher stammte, welcher gegen ihr Fenster im ersten Stock geworfen worden war. Durch den ausgelaufenen Kaffee wurde die Hauswand erheblich verschmutzt beziehungsweise beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 1000 Euro belaufen. Die Polizei in Dießen, Telefon 08807/92110, sucht daher Zeugen zu diesem Vorfall. (AZ)

