Auf der B17 bei Schongau ereignet sich ein schwerer Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 11 Uhr ist es auf der B17 kurz vor der Überführung der Altenstädter/Schongauer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Augsburg die Bundesstraße in Fahrtrichtung Norden, setzte zum Überholen eines in gleicher Richtung fahrenden Reisebusses aus dem Rems-Murr-Kreis (Baden-Württemberg) an und befuhr die Gegenfahrbahn.

Eine mit ihrem Auto entgegenkommende 74-jährige Fahrerin aus Schongau konnte nicht mehr ausweichen und es kam laut Polizei zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw des Augsburgers. Ein hinter der Frau fahrender 28-Jähriger aus Schongau versuchte mit seinem Kleinwagen ebenfalls auszuweichen. Dabei geriet er ins gegenüberliegende Bankett und überschlug sich mit seinem Fahrzeug, das auf dem Dach liegen blieb.

Frau erleidet lebensbedrohliche Verletzungen

Der 28-Jährige erlitt äußerlich nach erstem Anschein leichte Verletzungen, so die Polizei. Die 74-Jährige wurde schwer verletzt. Sie war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie erlitt nach aktuellem Erkenntnisstand lebensbedrohliche Verletzungen. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde nach Polizeiangaben ebenfalls schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Staatsanwaltschaft München II hat die Ermittlungen aufgenommen und ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Sowohl das Fahrzeug des Augsburgers als auch der Pkw der Schongauerin wurden sichergestellt. Beim mutmaßlichen Verursacher wurde zudem eine Blutentnahme angeordnet. Die B17 ist seit 11 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schongau-West und der Ausfahrt Altenstadt gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Es sind Kräfte der Feuerwehren Peiting, Schongau und Altenstadt, des BRK und mehrere Streifen der Polizeiinspektion Schongau an der Unfallstelle im Einsatz. (AZ)