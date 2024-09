Betrunkene Frau flippt aus und geht auf Polizei und Rettungsdienst los

Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung wird gegen eine 39 Jahre alte Frau ermittelt, die zunächst in einem Lokal in der Schongauer Altstadt und danach auf der Polizeiinspektion und im Krankenhaus für viel Ärger gesorgt hatte.

Wie die Polizei meldet, fiel die Frau aus Schongau am Donnerstagabend in mehreren Gaststätten in der Schongauer Altstadt durch ihre starke Alkoholisierung auf, da sie sturzbetrunken umhertorkelte und ständig hinfiel. Zudem ging sie in einem Lokal auf eine 44-jährige Mitarbeiterin los, die sie an beiden Armen kratzte. Dem 46-jährigen Wirt schlug sie mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Polizei nahm die 39-jährige in Gewahrsam. Die Frau wurde dabei verbal ausfällig, zeigte Beamten den „Stinkefinger“, trat, bespuckte und kratzte sie. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über zwei Promille.

Auch im Krankenhaus randaliert die Frau aus Schongau weiter

Die Frau gab laut Polizei vor, in der 20. Woche schwanger zu sein und klagte über Bauchschmerzen, sodass sie noch in der Polizeidienststelle von Notarzt und Rettungsdienst medizinisch versorgt wurde. Letztlich wurde sie durch den Rettungsdienst und mit Polizeibegleitung in ein benachbartes Krankenhaus gebracht. Auch dort konnte sie sich nicht beruhigen und sorgte nochmals für einen weiteren Polizeieinsatz, da sie dort ebenfalls randalierte. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft München II wird nun gegen die Frau ermittelt und mehrere Strafanzeigen aufgenommen. (AZ)