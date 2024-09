Nach der Wiesn: Betrunkener radelt auf der Bundesstraße

Auf der Lechtalbrücke bei Schongau war ein erheblich betrunkener Mann mit dem Fahrrad unterwegs. Das Problem dabei: Es handelt sich um eine Bundesstraße und das Fahrrad hatte er offenbar einfach am Bahnhof mitgenommen.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei am Sonntag gegen 2.30 Uhr mitgeteilt, dass der 39-Jährige auf der Brücke in nördlicher Richtung fuhr. Der Radlfahrer hatte zwar das Licht eingeschaltet, war aber nicht unerheblich alkoholisiert. Er gab an, den Heimweg aus München, vermutlich nach einem Wiesn-Besuch, mit dem Zug angetreten zu haben, dann jedoch den Ausstieg in Weilheim verschlafen und bis Huglfing weitergefahren zu sein. Dort hätte er sich das Fahrrad am Bahnhof „ausgeliehen“ und sich in sein Heimatdorf im Altlandkreis Schongau aufgemacht.

Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung des Radlfahrers sollte vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt werden, den der Fahrradfahrer verweigerte, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt, der Eigentümer muss nun ermittelt werden. Den 39-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, sollte sich herausstellen, dass das Rad nicht nur „geliehen“ war, droht zudem ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls. (AZ)