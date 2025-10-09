Der Schulbus fährt an wartenden Grundschülern in Epfach vorbei

Grundschulkinder aus Epfach standen am ersten Tag des neuen Schuljahres vergebens an der Bushaltestelle. Ihr Schulbus fuhr, weil vollbesetzt, morgens um 7.30 Uhr einfach an ihnen vorbei. Erst in der zweiten Schulwoche konnte eine Lösung für die 18 betroffenen Kinder gefunden werden. Es soll aber noch nachgebessert werden.

Was war passiert? Ein Schulbus der Firma Rehm sammelt sämtliche Schüler aus dem Lechrain zur Mittelschule Fuchstal ein und nimmt auf dem Weg dorthin auch die Epfacher Kinder zur Grundschule Denklingen mit. Im neuen Schuljahr ist dieser Bus aber bereits durch die Mittelschüler vollbesetzt, sodass er die 18 Grundschüler aus Epfach nicht mehr aufnehmen konnte. Am Vorabend des ersten Schultages wurden die Eltern per Mail von der Rektorin Ute Eckebrecht-Worbs informiert und auf den Linienbus der RVO verwiesen. Dieser fährt kurz vor acht Uhr durch Epfach und dann weiter über den Halt beim Automobilzulieferer Hirschvogel, sodass die Kinder erst gegen 8.15 Uhr in Denklingen sind. Schulbeginn ist jedoch 8 Uhr.

Epfacher Eltern kritisieren Schulbus-Chaos zum Schuljahresstart

„Wir sind aus allen Wolken gefallen, als wir diese Mail gelesen haben“, berichtet eine Mutter aus Epfach. „Wenn man erst am Abend vor Schulbeginn so etwas mitgeteilt bekommt, das ist ein unmöglicher Zustand, egal wer daran Schuld ist“, erzürnt sich ein Vater, der ebenfalls nicht namentlich genannt werden möchte. Am zweiten Schultag kam es zu einer weiteren unguten Situation vor der Grundschule Denklingen. Die Polizei kontrollierte die Parkflächen und ließ die Eltern nicht vor der Schule halten. Weil die dritte Klasse an diesem Mittwoch ins Schullandheim startete und zahlreiche Epfacher ihre Kinder zur Schule fuhren, waren es ungewöhnlich viele Elterntaxis, die vorfuhren.

Am Donnerstag fand vor dem Elternabend ein Gespräch mit Schulleiterin, Bürgermeister Andreas Braunegger und den Epfacher Eltern statt. „Für die Schülerbeförderung haben wir einen Vertrag mit dem Schulverband Fuchstal“ verwies der Bürgermeister die Verantwortung nach Fuchstal. Auch er habe erst am letzten Ferientag die Info erhalten, dass der Bus voll ist. Braunegger bemühte sich mit der Rektorin, Busunternehmen und Schulverband um eine Lösung.

Seit der zweiten Schulwoche fährt ein Kleinbus, der Mittelschüler aus Rott direkt nach Fuchstal bringt. Dadurch ist im großen Bus ausreichend Platz, um auch die Epfacher Grundschüler mitzunehmen. Im Dezember werden die Fahrpläne der Linienbusse angepasst, hier möchte die Femeinde erwirken, dass der RVO-Bus früher durch Epfach fährt. „Eventuell müssen wir den Schulbeginn nach hinten legen, das geht aber erst im nächsten Schuljahr“ nennt die Rektorin eine weitere Überlegung. „Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es ein eigener Bus für die Grundschule Denklingen“ verrät Ute Eckebrecht Worbs, denn auch die Dienhausener hätten keine optimale Verbindung.