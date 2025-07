60 Millionen Euro für Umbau des Schulzentrums in der Platanenstraße in Landsberg

Das Schulzentrum in der Platanenstraße im Landsberger Westen ist über 50 Jahre alt. Zwar wurden zwischen 2010 und 2012 die Klassentrakte und WC-Ablagen saniert, doch in den Fachräumen für Physik und Chemie hat sich seit 1974 kaum etwas verändert. Zudem reicht der Platz schon lange nicht mehr aus, weswegen seit 2008 auch in einer Containeranlage auf dem Pausenhof unterrichtet wird. Das soll sich jetzt alles ändern. Das Schulzentrum, in dem aktuell rund 1800 Gymnasiasten und Realschüler unterrichtet werden, soll für rund 60 Millionen Euro saniert und erweitert werden. Weil die Arbeiten im laufenden Betrieb stattfinden sollen, kommt auf Schüler und Lehrkräfte einiges zu, wie der Sitzungsvorlage für die heutige Kreisausschusssitzung zu entnehmen ist.

Schüler, Eltern und Lehrkräfte der beiden Schulen werden aufatmen. Immer wieder wurden Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums in den vergangenen Jahren vonseiten des Landkreises verschoben. Kritik an den baulichen Zuständen im Dominikus-Zimmermann-Gymnasium (DZG) und in der Johann-Winklhofer-Realschule (JWR) gibt es schon lange, vor allem an den veralteten Fachräumen mit ihrem steil ansteigenden Gestühl und der vor 20 Jahren errichteten und drei Jahre später erweiterten Containeranlage, die vom DZG genutzt wird.

Es soll in zwei Bauabschnitten gebaut werden

In der Sitzungsvorlage für den Kreisausschuss stellt Hochbau-Abteilungsleiter Ulrich Köbberling die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung vor. Demnach wird in zwei Bauabschnitten gebaut. Um im ersten Abschnitt den Neubau im Osten des bestehenden Gebäudes errichten zu können, muss die bestehende Containeranlage auf den Pausenhof der JWR versetzt werden. Ist der Neubau fertiggestellt, werden die neu geschaffenen Räume von beiden Schulen gemeinsam genutzt, bis der zweite Bauabschnitt abgeschlossen ist. Eine weitere Containeranlage wird während der Arbeiten dennoch notwendig sein.

Der Neubau soll mit dem bestehenden Gebäude und der Sporthalle einen neu begrünten Innenhof bilden. Dort werden die von beiden Schulen gemeinsam genutzten Flächen (Aula, Mensa, Gruppenräume offene Ganztagsschule und Mehrzweckräume) werden dort angeordnet. Durch den Abbau der darüber liegenden Stufensäle soll die Aula als zweigeschossiger, lichtdurchfluteter Raum gestaltet werden. Im Zentrum der Aula ist eine neue Sitzstufenanlage geplant, die Erdgeschoss und erstes Obergeschoss verbindet. Der naturwissenschaftliche Bereich des Gymnasiums wird aus dem Mitteltrakt in die oberen Geschosse der Erweiterung ausgelagert, die im Mitteltrakt frei werdenden Flächen nutzt die Realschule. Die derzeit in der Containeranlage befindlichen Klassenzimmer des DZG werden in dem an die Aula angrenzenden Bereich des Mitteltrakts angeordnet.

Die Mensa soll künftig zwischen Gymnasium und Realschule platziert werden

Die Mensa, die aktuell nur vom Gymnasium genutzt wird, soll ebenfalls erneuert und aufgrund des künftig auch an der Realschule angebotenen offenen Ganztags mittig zwischen beiden Schulen platziert werden. Die neue Mensa wird als Zubereitungsküche geplant, die bisherige Mensa abgebrochen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Bis die Mensa fertiggestellt wird, soll das Essen angeliefert und gegebenenfalls vor Ort aufgewärmt werden.

Laut Ulrich Köbberling werden rund 5200 Quadratmeter Fläche im Bestand saniert und komplett entkernt, zudem etwa 2400 Quadratmeter an Dachflächen erneuert. Der Neubau im Osten ist als Massivbau mit Innenwänden und Decken aus Stahlbeton vorgesehen. Er erhält eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit einer Verschalung aus Holz. Die vorgehängten Balkone dienen als Fluchtwege. Auf dem Dach des Neubaus ist eine Fotovoltaikanlage mit einer Größe von 70 kWp geplant, um den Eigenverbrauch zu decken. Beheizt wird das neue Gebäude mit einer Grundwasser-Wärmepumpe, der Altbau wird bereits mit Fernwärme beheizt. Für die Toiletten wird in einer Zisterne aufgefangenes Regenwasser genutzt, die Urinale sind wasserlos geplant.

Ulrich Köbberling und seine Mitarbeitenden sowie die Fachplaner gehen aktuell von Kosten in Höhe von rund 60 Millionen Euro aus. An Fördermittel erwartet der Landkreis rund 15,5 Millionen Euro.

