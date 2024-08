Interkulturelles Wandbildprojekt ziert Kulturzentrum in Schwabhausen

Trotz des Regens haben die französische Künstlerin Géraldine Chiampo (Lucce) und Künstler Vincent Göhlich (Erwa.One) das Projekt „Lucce x Erwa - Street-Art zwischen den Kulturen“ in Schwabhausen gestartet. Der Sitz des Kulturzentrums und Theaterlabors Unser Theater in Schwabhausen bei Weil ist der Ausgangspunkt für diesen künstlerischen Austausch zwischen Frankreich und Deutschland, der noch bis zum 28. August in der Region Landsberg stattfindet. So findet als Nächstes am Donnerstag, 22. August, eine Street-Art-Führung durch Landsberg statt.

Der Regen über Schwabhausen hielt die Kunstschaffenden nicht auf

Mit der Arbeit begannen die beiden am Sonntagvormittag bei strömenden Regen. Doch eine durch die Helfer aufgebaute Plane schützte sowohl Kunstschaffende als auch Kunstwerk vor der Nässe. Abends wurde dann die Fertigstellung des Wandbildes in Anwesenheit des Publikums mit einem Sektempfang eingeläutet. Über acht Stunden lang schufen die zwei Kreativen aus Deutschland und Frankreich einen Dialog zwischen dem vorhandenen Motiv und einem neuen Bild, das vor den Augen der Zuschauer entstand, die den kreativen Prozess mitverfolgten. Das Werk wird dort als Botschaft des interkulturellen und künstlerischen Dialogs zwischen den Ländern verbleiben. Für Otto Novoa von Unser Theater „ein äußerst gelungenes Kunstwerk, welches eine farbenprächtige und kulturelle Bereicherung für das Theaterlabor ist“ und auch die beiden Stars der Veranstaltung freuten sich laut Pressemitteilung über den gelungenen Start, die harmonische Zusammenarbeit und den internationalen Austausch mit dem Publikum.

„LUCCE“, bürgerlich Géraldine Chiampo, ist eine Street-Art-Künstlerin aus Toulouse (Jahrgang 1978). Anfänglich spezialisierte sich Lucce auf Trompe l‘oeil für ihre Auftragsarbeiten. Inzwischen bewegt sich die Arbeiten von Lucce in einem offeneren, traumhaften Bereich, der das Traditionelle mit dem Zeitgenössischen verbindet. Ihre oft intimen Themen werden in chimärischer, archetypischer Form behandelt. Jedes Wandwerk konzentriert die Aufmerksamkeit auf eine zentrale Figur, deren Umgebung eine innere Landschaft darstellt. Sie sollen unterhalten und erbauen - Lucces Kreationen haben eine starke emotionale Kraft. Und, wie Märchen, implizieren sie eine Akzeptanz des Fremden und des Sensiblen. (AZ)