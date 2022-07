Schwabhausen

06:04 Uhr

"Unser Theater" in Schwabhausen plant viele Aktionen zum Jubiläum

Bei der „Fête de la Musique“ wurde in Schwabhausen bereits gefeiert. Ab 29 Juli steht ein mehrtägiges Jubiläumsfest ein, zu dem der Gründer Otto Novoa (Zweiter von rechts) und seine Mitstreiter einladen.

Plus Vor 20 Jahren wird in Schwabhausen der Verein "Unser Theater" gegründet. Seither kanndie Gruppe viele Erfolge feiern, muss aber auch Rückschläge verkraften.

Von Romi Löbhard

20 Jahre „Unser Theater“, 20 Jahre „Kulturzentrum und Theaterlabor“ in einem kleinen Dorf im Lechrain – wer hätte sich Anfang der 2000er-Jahre vorstellen können, dass sich eine eher alternativ lebende Gruppe rund um „Kopf“ Otto Novoa so lange würde halten können in Schwabhausen, mitten im Dorf, neben Kirche und Friedhof?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen